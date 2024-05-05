Первые 100 военнослужащих Франции, по неподтверждённым данным, уже участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ на Донбассе. Это может означать, что Франция перешла от слов к действиям в вопросе поддержки Киева своими солдатами.
Сегодня издание Asia Times опубликовало статью, в которой Стивен Брайен, бывший помощник заместителя министра обороны США, утверждает, что первые французские военные уже воюют на стороне Украины. Однако осторожные эксперты выражают сомнения в правдивости этой информации, называя её "вбросом". Одна из причин — это источник, через который была опубликована информация.
Официальные лица Франции пока не делали заявлений о вводе войск. Существует вероятность, что в скором времени французский лидер опровергнет эту информацию.
По информации издания, войска — спейиалисты по артиллерии и наблюдению — воюют на Донбассе в городе Славянске. Они помогают 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Военнослужащие иностранного легиона взяты из 3-го французского пехотного полка. Источник этой информации утверждает, что первые солдаты уже находятся на передовой.
Брайен рассуждает о том, что терпение России не бесконечно. Наверняка последует ответ на прямую вовлечённость Франции в конфликт.
Вспоминаются пророческие слова президента Владимира Путина, сказанные 8 февраля 2022 года, накануне начала СВО, во время визита Эммануэля Макрона в Москву: "Мы надеемся, что это не приведёт к военному столкновению между Россией и НАТО, между Россией и Францией".
"Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!".
Фото: flickr.com/Госдеп США
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