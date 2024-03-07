Сотрудница почты скрывалась на протяжении 18-и лет из-за похищенных 17-и миллионов рублей

Районный суд Омска приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего бухгалтера почтовой службы. По официальным данным, она похитила 17 миллионов рублей и около 18 лет скрывалась от властей.
Ее задержали в ноябре 2022 года. Доказано, что женщина перечисляла крупные суммы на расчетные счета других организаций, а потом обналичивала денежные средства и присваивала их себе. В ноябре 2004 года женщина была официально объявлена в розыск, а уже спустя 18 лет оказалась под стражей.
Суд приговорил осужденную выплатить почтовому отделению весь финансовый ущерб, а ее саму приговорил к 3 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии.
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