Проект агрегатора фермерской продукции, принадлежащий ретейлеру «Магнит», имеет успех. Благодаря этому руководство решило масштабировать идею, привлекая к сотрудничеству новые регионы. В перспективе экологически чистые продукты появятся в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях, столичных регионах и регионах Центрального Черноземья. Пилотным проектом же стала Тульская область.

- За год работы нам удалось за счет производителей региона и соседних областей заполнить чуть более 60% целевого ассортимента, с точки зрения объемов запрос был закрыт на 35%, - говорят руководители проекта.

Теперь в целевых регионах активно идет поиск партнеров, способных перенять уже наработанный в Тульской области опыт.