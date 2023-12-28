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Вкусно и полезно: Опыт «Магнита» с продажей фермерской продукции оказался положительным
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 3:59

Вкусно и полезно: Опыт «Магнита» с продажей фермерской продукции оказался положительным

Проект агрегатора фермерской продукции, принадлежащий ретейлеру «Магнит», имеет успех. Благодаря этому руководство решило масштабировать идею, привлекая к сотрудничеству новые регионы. В перспективе экологически чистые продукты появятся в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях, столичных регионах и регионах Центрального Черноземья. Пилотным проектом же стала Тульская область.

- За год работы нам удалось за счет производителей региона и соседних областей заполнить чуть более 60% целевого ассортимента, с точки зрения объемов запрос был закрыт на 35%, - говорят руководители проекта.

Теперь в целевых регионах активно идет поиск партнеров, способных перенять уже наработанный в Тульской области опыт.

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