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Гендиректором ретейлера «Магнит» стал Евгений Случевский
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 22:08

Гендиректором ретейлера «Магнит» стал Евгений Случевский

Евгений Случевский назначен генеральным директором российского ретейлера "Магнит" с 17 мая 2024 года. Ранее он занимал должность директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу. В октябре 2023 года "Магнит" анонсировал запуск собственного маркетплейса "Магнит Маркет" на базе приобретаемой онлайн-площадки KazanExpress.

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