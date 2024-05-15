Евгений Случевский назначен генеральным директором российского ретейлера "Магнит" с 17 мая 2024 года. Ранее он занимал должность директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу. В октябре 2023 года "Магнит" анонсировал запуск собственного маркетплейса "Магнит Маркет" на базе приобретаемой онлайн-площадки KazanExpress.
В США вводятся увеличенные пошлины на китайские электромобили
Американское правительство решило значительно увеличить пошлины на китайские товары, включая электромобили и их литий-ионные батареи, чтобы предотвратить захват рынка.
Шольц: сейчас я думаю о Роберте Фицо, его семье и гражданах Словакии
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что насилию и разным видам агрессии не место в политике, проводимой Европой. Он также написал в посте в социальной сети X, что в данный момент думает о здоровье Роберта Фицо, беспокоится о его семье и гражданах Словакии.
Аналитики сообщили, что стоимость владения Tank 500 составляет 925,7 тыс. руб. в год
Аналитики определили, что стоимость владения премиальным китайским внедорожником Tank 500 в России составляет примерно 925,7 тыс. руб. в год, с общими расходами 4,63 млн руб. за пять лет.
Ученые из Франции обнаружили конфликт двух важных когнитивных функций в мозге
Исследователи из Франции обнаружили, что в мозге человека происходит конфликт между статистическим обучением и исполнительными функциями.