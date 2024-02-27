"Магнит" запускает продажу фастфуда в 32 магазинах Северо-Западного федерального округа. Около 20 из них будут работать в Санкт- Петербурге и Ленобласти. Там планируется продавать готовую еду в отделах выпечки, где будет продаваться продукция местных хлебопекарен, сообщает "Деловой Петербург".

В прошлом году такая концепция была опробована в 200 магазинах СЗФО, а в этом году будет расширена на 300 супермаркетов всего Северо-Запада.

По данным DP. ru, компания "Магнит", принадлежащая ПАО "Тандр" из Краснодара, имеет свои представительства более чем в 3 800 городах и поселках, а каждый день в ее магазины приходит около 12 млн покупателей. По состоянию на 30 сентября 2020 г., у Магнита" было 21154 торговых точек в 65-ти российских регионах. Около 39 миллионов человек участвуют в кросс-форматной программе лояльности этой сети магазинов.