Магнитной бури на Земле не было, утверждают специалисты Института прикладной геофизики (ФГБУ ИПГ). Магнитное поле Земли спокойное, отмечаются отдельные периоды неустойчивости, об этом говорят данные станций наблюдения, В Гелиогеофизической службе Иститута.
По данным высокоширотных станций, по трём показателям — степень возмущенности магнитного поля Земли, уровень опасности от потоков энергичных протонов солнечных вспышек и влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли — отмечается полный "штиль".
Ранее Центр Фобос сообщал о начале магнитной бури на планете из-за вспышек на Солнце.
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