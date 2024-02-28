Магнитной бури на Земле не было, утверждают специалисты Института прикладной геофизики (ФГБУ ИПГ). Магнитное поле Земли спокойное, отмечаются отдельные периоды неустойчивости, об этом говорят данные станций наблюдения, В Гелиогеофизической службе Иститута.



По данным высокоширотных станций, по трём показателям — степень возмущенности магнитного поля Земли, уровень опасности от потоков энергичных протонов солнечных вспышек и влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли — отмечается полный "штиль".

Ранее Центр Фобос сообщал о начале магнитной бури на планете из-за вспышек на Солнце.