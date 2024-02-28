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Объявленной магнитной бури на Земле всё же не было
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:19

Объявленной магнитной бури на Земле всё же не было

Магнитной бури на Земле не было, утверждают специалисты Института прикладной геофизики (ФГБУ ИПГ). Магнитное поле Земли спокойное, отмечаются отдельные периоды неустойчивости, об этом говорят данные станций наблюдения, В Гелиогеофизической службе Иститута.

По данным высокоширотных станций, по трём показателям — степень возмущенности магнитного поля Земли, уровень опасности от потоков энергичных протонов солнечных вспышек и влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли — отмечается полный "штиль".

Ранее Центр Фобос сообщал о начале магнитной бури на планете из-за вспышек на Солнце.

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