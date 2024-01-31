Врачи предоставили рекомендации, как переносить магнитные бури людям, страдающим от гипертонии

Специалисты подчеркивают, что хотя некоторые люди могут быть более чувствительны к природным явлениям, само воздействие магнитных бурь не является чрезмерно опасным благодаря защитному слою планеты. Группа риска включает людей с сердечно-сосудистыми проблемами, пожилых, беременных, детей младшего возраста и детей до года.
Специалисты предупреждают о повышенной вероятности сердечных приступов и инсультов во время активных магнитных бурь, которые, по данным астрономов, могут продлиться на протяжении всего 2024 года из-за солнечной активности, начавшейся в конце 2023 года. Людям в группе риска рекомендуется придерживаться здорового образа жизни, включая правильное питание, поддержание водного баланса, улучшение качества сна, снижение стресса, уменьшение общей нагрузки на организм, отказ от курения и спиртного, а также увеличение времени, проводимого на свежем воздухе, сообщает МедиаПоток.
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