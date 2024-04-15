Врач общей практики Александр Мясников оценил проблему нехватки магния в организме как часто преувеличенную. В ходе записи для программы о здоровье "О самом главном", он поделился своим мнением о данной теме. По словам известного российского медика, развитие серьезного дефицита магния, который мог бы угрожать здоровью, в настоящее время не так распространено, поскольку это требует специфических условий. Мясников отметил, что идея о том, что мы недополучаем магний из пищи, является мифом, поскольку этот элемент присутствует практически во всей еде.

Он подчеркнул, что для возникновения реального дефицита магния требуется значительная потеря этого элемента организмом. Это может произойти из-за различных причин, включая сильный стресс, длительное неполноценное питание, нарушения в работе почек, препятствующие всасыванию магния через кишечник, учащенное мочеиспускание, перенесенные тяжелые инфекции, высокие физические нагрузки, а также злоупотребление алкоголем и кофеином.

Мясников также перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о нехватке магния, включая усиление тревожности, мышечные спазмы, боли в теле, нарушения сна, повышенную усталость и снижение работоспособности.

Относительно продуктов, богатых магнием, врач упомянул шоколад, птицу, рыбу, морскую капусту, кунжут, тыквенные семечки, бананы и орехи, сообщает МедикФорум.