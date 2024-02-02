В новом исследовании врачи выделили два вида магния, часто вызывающих диарею

Оксид магния, применяемый при лечении запоров, и цитрат магния, хорошо усваиваемый организмом, могут вызвать нежелательный побочный эффект. Однако глицинат магния может быть безопасной альтернативой.
Важно проконсультироваться с врачом перед началом приема любых добавок для определения оптимальной дозировки и предотвращения нежелательных побочных эффектов. Подчеркивается, что информация из новостей не заменяет медицинских рекомендаций, и решение о приеме препаратов следует принимать только после консультации со специалистом, сообщает В Татарстане.
Ученые из США выявили новые причины сложностей похудения для людей с избыточным весом
Исследование ученых из университета штата Калифорния выявило, что у людей с избыточным весом сложности в процессе похудения могут быть связаны с метаболической дисфункцией, вызванной изменениями в функционировании митохондрий.
На аукционе в Англии был продан уникальный лимон возрастом 285 лет за $1780
Лимон был обнаружен в задней части шкафа XIX века, который был представлен на торгах аукционного дома Brettells. Фрукт имел надпись о том, что его подарили мисс Бакстер в 1739 году.
Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" стал самым кассовым анимационным фильмом в России
"Три богатыря и Пуп Земли" режиссера Константина Феоктистова стал самым кассовым мультфильмом в России, достигнув кассовых сборов в размере 1 миллиарда рублей. Этот рекордный успех подтвержден данными Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), управляемой Фондом кино.
Онколог Каприн высказался о росте заболеваемости раком
Главный онколог России, академик Андрей Каприн, в ответ на прогноз о росте числа онкологических пациентов в мире на треть за 15 лет, подтвердил неутешительную статистику заболеваемости раком, которым ежегодно страдают 19-20 миллионов людей, половина из которых умирает.