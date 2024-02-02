В новом исследовании врачи выделили два вида магния, часто вызывающих диарею

Оксид магния, применяемый при лечении запоров, и цитрат магния, хорошо усваиваемый организмом, могут вызвать нежелательный побочный эффект. Однако глицинат магния может быть безопасной альтернативой.

Важно проконсультироваться с врачом перед началом приема любых добавок для определения оптимальной дозировки и предотвращения нежелательных побочных эффектов. Подчеркивается, что информация из новостей не заменяет медицинских рекомендаций, и решение о приеме препаратов следует принимать только после консультации со специалистом, сообщает В Татарстане.