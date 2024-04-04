Глава МАГАТЭ на фоне отключения резервной линии заявил об "очень реальной угрозе" для ЗАЭС

Глава МАГАТЭ на фоне отключения резервной линии энергоснабжения на ЗАЭС заявил об "очень реальной угрозе" для станции.Причины отключения резервной линии энергоснабжения на ЗАЭС пока неизвестны, оно произошло на фоне сообщений о военной активности в регионе.Новость дополняется