Глава МАГАТЭ на фоне отключения резервной линии заявил об "очень реальной угрозе" для ЗАЭС

Глава МАГАТЭ на фоне отключения резервной линии энергоснабжения на ЗАЭС заявил об "очень реальной угрозе" для станции.Причины отключения резервной линии энергоснабжения на ЗАЭС пока неизвестны, оно произошло на фоне сообщений о военной активности в регионе.Новость дополняется
В Словакии отметили 79-ю годовщину освобождения Братиславы войсками Красной армии
В Словакии отметили 79-ю годовщину освобождения Братиславы войсками Красной армии
Около 80% опрошенных немцев недовольны политикой правящей в ФРГ коалиции
Около 80% опрошенных немцев недовольны политикой правящей в ФРГ коалиции. В эту коалицию входят германские партии: СДПГ, "зеленые", СвДП.
В VK Клипах стартовал сериал, посвященный умершей в блокадном Ленинграде Тане Савичевой
На платформе VK Клипы стартовала премьера сериала "Осталась одна Таня". Сериал повествует об одной ленинградской школьнице, которая вела дневник во время блокады Ленинграда. Сериал имеет документальную основу. Подобный дневник вела Таня Савичева. Режиссером сериала выступил Данила Мотин. Первая серия уже доступна.
"Московское долголетие" приглашает пенсионеров на курсы по садоводству и ландшафтному дизайну
Курсы открыты как для новичков, так и для опытных садоводов.