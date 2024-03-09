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На митинге в Мадриде тысячи людей требуют отставки председателя правительства
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 17:24

На митинге в Мадриде тысячи людей требуют отставки председателя правительства

На площади у мэрии Мадрида вышли сегодня тысячи людей вышли на акцию протеста в Мадриде против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии. Участники протеста скандировали лозунги против Педро Санчеса, председателя правительства Испании.

Демонстрация была организована почти сотней организаций и ассоциаций. Митинг также поддержали некоторые оппозиционные партии, сообщает ТАСС.

Санчес согласился внести изменения в законопроект, на которых настаивали сторонники экс-лидера региона Карлеса Пучдемона.

Конгресс депутатов Испании не смог одобрить инициативу из-за отсутствия поддержки партии "Вместе за Каталонию" Пучдемона. Пучдемон возглавлял правительства Каталонии в момент проведения плебисцита о выходе Каталонии из состава Испании. Закон об амнистии вызвал резкую критику со стороны правой оппозиции в адрес правительства, выступающей против сепаратистов.

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