Макрон приказал начать реализацию нового закона о миграции после одобрения Конституционным советом

Президент Франции Эмманюэль Макрон приказал приступить к исполнению нового закона о миграции в кратчайшие сроки после того, как Конституционный совет Франции утвердил его соответствие конституции. Конституционный совет оспорил около трети положений закона, однако, в целом, закрепил его соответствие французской конституции.

Президент дал указание министру внутренних дел Жеральду Дарманену начать реализацию положений закона. Ранее принятый закон об упорядочении миграции и улучшении интеграции иностранцев предусматривает, помимо других изменений, ужесточение процедуры воссоединения семей и введение ежегодных миграционных квот.