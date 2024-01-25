Макрон приказал начать реализацию нового закона о миграции после одобрения Конституционным советом

Президент Франции Эмманюэль Макрон приказал приступить к исполнению нового закона о миграции в кратчайшие сроки после того, как Конституционный совет Франции утвердил его соответствие конституции. Конституционный совет оспорил около трети положений закона, однако, в целом, закрепил его соответствие французской конституции.
Президент дал указание министру внутренних дел Жеральду Дарманену начать реализацию положений закона. Ранее принятый закон об упорядочении миграции и улучшении интеграции иностранцев предусматривает, помимо других изменений, ужесточение процедуры воссоединения семей и введение ежегодных миграционных квот.
В WhatsApp появилась функция общения с пользователями Telegram и других мессенджеров
Была представлена новая бета-версия приложения WhatsApp с функцией Third-party Chats, позволяющая пользователям общаться напрямую с пользователями других мессенджеров, начиная с Telegram и Discord.
Армения передаст Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе
Армения планирует в ближайшие дни передать Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе.
Министр Мурашко обнародовал информацию о создании новых лекарств
Министр здравоохранения Российской Федерации, Михаил Мурашко, обнародовал информацию о создании новых лекарств, в том числе препаратов для борьбы с повышенным уровнем холестерина, в ходе своего посещения Сибирского государственного медицинского университета.
Исследователи: пища, выращенная в космосе, оказалась смертельно опасной
Научные исследования, опубликованные в Nature, выявили, что пища, выращенная в условиях невесомости на Международной космической станции (МКС), оказывает смертельное воздействие на человека. Эксперименты показали, что невесомость негативно влияет на иммунную систему растений, делая их более уязвимыми к бактериям и грибкам.