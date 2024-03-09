Во время Спартакиады в Сочи произошел массовый завал лыжниц. Он случился во время спуска по скоростному участку трассы. Основной проблемой стала плохая видимость, говорят эксперты - лыжницам помешал сильный туман, именно поэтому спортсменки не смогли справиться с задачей, что и повлекло травмы различной степени тяжести.
- Изначально было госпитализировано 17 человек с разными травмами, - сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. - Выпустили всех, кроме одной спортсменки. На данный момент одна спортсменка находится в больнице.
Сейчас врачи выясняют, есть ли у лыжницы перелом.
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Однако он будет предоставлен в форме кредита.
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