Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.03.2024 : 90,7493
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.03.2024 : 98,8767
Лыжницы пострадали во время Спартакиады в Сочи
  1. Главная
  2. Спорт
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:45

Лыжницы пострадали во время Спартакиады в Сочи

Во время Спартакиады в Сочи произошел массовый завал лыжниц. Он случился во время спуска по скоростному участку трассы. Основной проблемой стала плохая видимость, говорят эксперты - лыжницам помешал сильный туман, именно поэтому спортсменки не смогли справиться с задачей, что и повлекло травмы различной степени тяжести.

- Изначально было госпитализировано 17 человек с разными травмами, - сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. - Выпустили всех, кроме одной спортсменки. На данный момент одна спортсменка находится в больнице.

Сейчас врачи выясняют, есть ли у лыжницы перелом.

Мир

Республиканцы в США собираются подготовить свой собственный пакет помощи Киеву

Республиканцы в США собираются подготовить свой собственный пакет помощи Киеву

Однако он будет предоставлен в форме кредита.

Читать полностью
В Афинах 8 тысяч студентов вышли на демонстрацию к греческому парламенту

В Афинах 8 тысяч студентов вышли на демонстрацию к греческому парламенту

В Афинах 8 тысяч демонстрантов шагали к зданию греческого парламента. Возмущённых студентов пыталась остановить полиция. Когда демонстрация зашла слишком далеко сотрудники правоохранительных органов применила слезоточивый газ. Девять человек из общей массы были задержаны.

Читать полностью

Общество

Стало известно, какие страны являются самыми доступными для майского отдыха россиян

Стало известно, какие страны являются самыми доступными для майского отдыха россиян

Исследование туристического портала РСТ выявило, что Турция и Египет представляют собой наиболее доступные страны для майского отдыха россиян.

Читать полностью
Российским туристам стало сложно осуществить поездку в Турцию из-за возникших проблем с международными платежами

Российским туристам стало сложно осуществить поездку в Турцию из-за возникших проблем с международными платежами

Проблемы вызваны санкциями, наложенными западом на банковскую систему Турции, что привело к трудностям в проведении транзакций.

Читать полностью

Новости