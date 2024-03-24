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Ученые из Великобритании разрабатывают лекарство от рака легких
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:32

Ученые из Великобритании разрабатывают лекарство от рака легких

Британские ученые из Оксфордского университета совместно с компанией AstraZeneca разработали инновационное лекарство от рака легких. Получив значительную финансовую поддержку от благотворительных организаций в размере 1,7 миллиона фунтов стерлингов, исследователи работают над созданием вакцины под названием LungVax. Ожидается, что это лекарство сможет предотвращать до 90% случаев развития рака легких.

Проект направлен на производство 3 000 доз вакцины, которая ожидаемо будет действовать подобно вакцине от коронавируса. Эксперты утверждают, что разрабатываемая вакцина будет стимулировать иммунную систему организма человека, что позволит ему эффективно бороться с раковыми клетками в легких, соощает РИАМО.

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