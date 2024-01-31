Нарколог Масякин опроверг мифы о лечении отека легких и радикулита спиртом

Вдыхание паров спирта не является эффективным при отеке легких, поэтому не применяется в медицине. Согласно словам врача, лечение водочными компрессами может ухудшить состояние при радикулите. Отмечено, что современная медицина использует только проверенные средства с доказанным эффектом. Врач развеял старые представления о вдыхании спирта и применении водки при заболеваниях.
Также отвергнуты убеждения о лечении гастрита и язвы водкой перед едой. Водка вызывает раздражение слизистой желудка, усугубляя состояние. Употребление водки при простудах нагружает сердце и влияет на эффективность лекарств.
Пьянство снижает защитные силы организма, увеличивая риск осложнений и тяжелого течения болезней, сообщает РИА Новости.
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