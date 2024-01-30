Новосибирские ученые разработали новый метод визуализации легких на МРТ

В Новосибирске ученые Международного томографического центра (МТЦ) СО РАН разработали инновационный метод визуализации легких с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ). Руководитель научного направления центра, Игорь Коптюг, сообщил о том, что метод проходит успешные тесты как на легких, извлеченных из организма, так и на лабораторных животных.

Основанная на гиперполяризации диэтилового эфира, разработанная методика, позволяет вдыхать газообразные агенты, обеспечивая качественные изображения легких на МРТ. По словам Коптюга, эта технология значительно превосходит по эффективности, скорости получения и стоимости существующие методы визуализации легких с применением гиперполяризованных газов.

Ученые также активно исследуют применение метода спиновой гиперполяризации для усиления сигнала малых молекул, что может иметь значительное значение для ранней диагностики патологий и эффективности лечения. Кроме того, они занимаются созданием гиперполяризованных лекарственных препаратов для наблюдения за химическими процессами в организме, в том числе для изучения симптомов рассеянного склероза, сообщает ТАСС.