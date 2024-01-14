Ученые: кровоточивость десен может быть связана с развитием хронической обструктивной болезни легких

Исследование, проведенное молекулярными биологами из Китая и опубликованное в Daily Mail, показывает, что кровоточивость десен может быть связана с развитием хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
Исследователи выявили, что кровоточивость десен усиливает воспаление, что вызывает иммунный ответ и увеличивает риск развития хронических патологий. Особую роль в этом процессе играет бактерия Porphyromonas gingivalis, разрушающая ткани, поддерживающие зубы.
Эксперимент с мышами, зараженными и ХОБЛ, и бактериями, показал, что бактерия активирует иммунную систему, приводя к образованию цитокинов, усиливающих воспаление и обостряющих ХОБЛ. Это заболевание приводит к сужению бронхов, развитию эмфиземы и нарушению дыхания.
Исследование предлагает новые пути для разработки стратегий лечения ХОБЛ и понимания связи между состоянием десен и заболеванием легких, сообщает МедЗдрав.Инфо.
АТОР предупреждает туристов о предстоящем подорожании билетов во дворцы-музеи Стамбула
Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), предупредил туристов о предстоящем подорожании билетов во дворцы-музеи Стамбула. Повышение цен объясняется слабостью местной валюты, турецкой лиры.
"Хезболлах": США совершили ошибку, начав агрессию против Йемена
Президент США Джо Байден продемонстрировал ограниченность видения, отдав приказ об атаке на территорию Йемена в надежде на прекращение операций боевиков-хуситов в Красном море.
Врачи подчеркивают пользу воздействия холода на организм
Ученые из Бирмингемского Университета отмечают, что тренировка на холоде способна укрепить сердце, снизить риск ОРВИ и обеспечить высокий расход калорий. Это обусловлено необходимостью поддержания температуры тела, что стимулирует усиленное кровообращение, повышая интенсивность работы сердца.
В автомастерских нашли решение, как нужно исправлять проблемы китайских авто
Как выяснилось, китайские автомобили столкнулись с неприятным явлением — неожиданно сильными морозами в России.