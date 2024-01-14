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Ученые: кровоточивость десен может быть связана с развитием хронической обструктивной болезни легких
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:43

Ученые: кровоточивость десен может быть связана с развитием хронической обструктивной болезни легких

Исследование, проведенное молекулярными биологами из Китая и опубликованное в Daily Mail, показывает, что кровоточивость десен может быть связана с развитием хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Исследователи выявили, что кровоточивость десен усиливает воспаление, что вызывает иммунный ответ и увеличивает риск развития хронических патологий. Особую роль в этом процессе играет бактерия Porphyromonas gingivalis, разрушающая ткани, поддерживающие зубы.

Эксперимент с мышами, зараженными и ХОБЛ, и бактериями, показал, что бактерия активирует иммунную систему, приводя к образованию цитокинов, усиливающих воспаление и обостряющих ХОБЛ. Это заболевание приводит к сужению бронхов, развитию эмфиземы и нарушению дыхания.

Исследование предлагает новые пути для разработки стратегий лечения ХОБЛ и понимания связи между состоянием десен и заболеванием легких, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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