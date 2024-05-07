Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в процессе уже начавшейся проверки вооруженных сил страны планируется учить вопросы осуществления ракетных атак для отражения возможного нападения на Белоруссию.
Как заявляет Лукашенко, генеральные штабы армий Беларуси и России спланировали проверку сил и средств совместной региональной военной группировки, в рамках которой впервые будут изучаться вопросы применения нестратегического ядерного оружия.
Ракетные подразделения комплексов "Искандер" и "Полонез" будут незаметно переброшены на расположенные позиции и будут участвовать в тренировках проведения ракетных атак для отражения возможного нападения на Беларусь, как сообщает агентство Белта.
В рамках проверки будет произведена подача специальных боеприпасов в ракетные и авиационные части, загрузка их на стартовые установки и подвеска на самолеты.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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