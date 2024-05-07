Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы обозначил, что жителям Европы давно стоит осознать, что Великая Победа — общий результат.

Лукашенко считает, что обществу Европы нужно осознать, что Великая Победа является нашим общим достижением. Благодаря ей, а также политической, экономической и военной мощи Советского Союза, Евразийский континент был обеспечен миром на многие годы".

Его высказывания передает агентство Белта. Президент подчеркнул, что вопреки идеологическим разногласиям и геополитической борьбе, после войны мировым участникам все же удавалось достигать соглашений.

Кроме этого, Лукашенко высказался, что в период холодной войны противоборствующие стороны предпринимали конкретные шаги по разрядке ситуации на основе уравновешивания сил. Международные организации становились активными площадками для переговоров и способствовали сохранению мира и повышению безопасности на планете. Однако с распадом СССР уроки войны были забыты.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)﻿