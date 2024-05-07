Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.05.2024 : 91,1231
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.05.2024 : 98,3062
Лукашенко: Европе пора понять, что Великая Победа — общее достояние
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:25

Лукашенко: Европе пора понять, что Великая Победа — общее достояние

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы обозначил, что жителям Европы давно стоит осознать, что Великая Победа — общий результат.

Лукашенко считает, что обществу Европы нужно осознать, что Великая Победа является нашим общим достижением. Благодаря ей, а также политической, экономической и военной мощи Советского Союза, Евразийский континент был обеспечен миром на многие годы".

Его высказывания передает агентство Белта. Президент подчеркнул, что вопреки идеологическим разногласиям и геополитической борьбе, после войны мировым участникам все же удавалось достигать соглашений.

Кроме этого, Лукашенко высказался, что в период холодной войны противоборствующие стороны предпринимали конкретные шаги по разрядке ситуации на основе уравновешивания сил. Международные организации становились активными площадками для переговоров и способствовали сохранению мира и повышению безопасности на планете. Однако с распадом СССР уроки войны были забыты.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)﻿

Мир

Посольство России в ФРГ считает дискриминацией запрет на флаги РФ на 9 мая

Посольство России в ФРГ считает дискриминацией запрет на флаги РФ на 9 мая

Посольство России высказалось по поводу запрета в Германии российских флагов на 9 мая.

Читать полностью
Рёнхап: Путин заявил о готовности РФ к диалогу с Западом на равных

Рёнхап: Путин заявил о готовности РФ к диалогу с Западом на равных

В Южной Корее прокомментировали слова президента России Владимира Путина.

Читать полностью

Общество

Стали известны самые необычные наряды на Met Gala 2024

Стали известны самые необычные наряды на Met Gala 2024

Стали известны самые яркие наряды звезд на Met Gala 2024 в Нью-Йорке.

Читать полностью
Автомобилистам объяснили, как правильно парковаться на

Автомобилистам объяснили, как правильно парковаться на "автомате"

Автомобилистам рассказали, как не испортить АКПП.

Читать полностью

Новости