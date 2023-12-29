Лукашенко подписал закон о повышении налогов для белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий изменения в Налоговом кодексе страны. Новый закон утверждает повышенные ставки налогов на сверхдоходы для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Согласно документу, ставка подоходного налога для лиц с годовым доходом свыше 200 тыс. белорусских рублей увеличится с 13% до 25%, а для индивидуальных предпринимателей с доходом более 500 тыс. белорусских рублей — с 20% до 30%. Также предусмотрено увеличение ставки налога на прибыль для организаций с налоговой базой свыше 25 млн белорусских рублей с 20% до 25%.
Введены изменения в транспортный налог, а также введен единый имущественный платеж для физических лиц, включающий налог на недвижимость, земельный и транспортный налог. Закон также предусматривает учет дипломатических представительств иностранных государств в налоговых органах по сообщению Министерства иностранных дел Белоруссии. Новый закон вводит меры блокирования иностранных онлайн-ретейлеров, не соблюдающих налоговое законодательство Белоруссии.
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