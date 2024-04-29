Министерство иностранных дел Украины сообщило о том, что личности погибших в Германии граждан страны установлены. По словам представителей ведомства, они по праву военнослужащих находились в стране на основании медицинской реабилитации.

Сейчас происходит разбирательство: дипломаты отыскивают подразделения, где служили погибшие, пытаются установить связь с родными. Политики уже раздали указание взять дело под особый контроль. На данный момент по подозрению в убийстве задержан 57-летний гражданин России, сейчас он находится под стражей. Ордер на арест был выдан по запросу прокуратуры Мюнхена.

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