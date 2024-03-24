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Москва не осталась равнодушной: люди активно сдают кровь для тех, кто был ранен в
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:53

Москва не осталась равнодушной: люди активно сдают кровь для тех, кто был ранен в "Крокус Сити"

Центры переливания крови в Москве столкнулись с большим количеством будущих доноров. Жители столицы приходят сюда, чтобы помочь тем, кто пострадал во время теракта в «Крокус Сити». Представители Департамента здравоохранения уже назвали такой наплыв желающих беспрецедентным.

- В течение дня на каждом донорском пункте для москвичей организовали раздачу воды, теплого чая, а также продуктов, разрешенных к употреблению перед сдачей крови, - подчеркнули в официальном сообщении.

Для тех же, кто стоял в очереди, была возможность согреться в предоставленных автобусах. В результате только 23 марта донорские пункты посетило более четырех тысяч москвичей.

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