Врач Павлова сообщила, как влюблённость влияет на организм

Исследование врача Зухры Павловой выявило, что влюблённость благоприятно влияет на физическое и психическое здоровье человека. Состояние влюблённости улучшает качество сна и снижает уровень боли.

Во время поцелуев с партнёром происходит обмен микробами, что укрепляет иммунитет и снижает риск серьёзных заболеваний. Простое нахождение рядом с партнёром способствует выработке окситоцина, что улучшает настроение, снижает стресс и болезненность, а также улучшает работу мозга и память за счёт выделения дофамина. Всё это делает влюблённость не только приятным эмоциональным состоянием, но и важным фактором для общего благополучия организма, сообщает Life.