Карьера сербского киноактера Милоша Биковича оказалась под угрозой. Актер, который недавно принял гражданство России и публично поддерживает нашу страну и президента Путина, не мог не стать мишенью для хейтеров с Запада, которые подняли ругань в соцсетях за решение дать роль инструктора по йоге в третьем сезоне популярного американского сериала "Белый лотос" Милошу Биковичу.

После заявления МИД Украины, что телекомпании HBO поддерживает таким образом Россию, тем ничего не оставалось делать как отказать актёру.