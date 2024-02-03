Карьера сербского киноактера Милоша Биковича оказалась под угрозой. Актер, который недавно принял гражданство России и публично поддерживает нашу страну и президента Путина, не мог не стать мишенью для хейтеров с Запада, которые подняли ругань в соцсетях за решение дать роль инструктора по йоге в третьем сезоне популярного американского сериала "Белый лотос" Милошу Биковичу.
После заявления МИД Украины, что телекомпании HBO поддерживает таким образом Россию, тем ничего не оставалось делать как отказать актёру.
Вашингтон официально подтвердил свои удары по Ираку и Сирии
Начались ответные действия США на Ближнем Востоке в ответ на атаку по базе в Иордании. Проиранские группировки в Ираке и Сирии стали главной целью авиаударов ВС США.
WP: Решение Зеленского об отставке главкома ВСУ Залужного было передано властям США
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отправке в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного.
Баннеры в поддержку Валиевой появились на зданиях в Москве
Банеры гласят «Камила, ты наша золотая!». Речь про фигуристку, которую на четыре года отстранили от соревнований.
Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" стал самым кассовым анимационным фильмом в России
"Три богатыря и Пуп Земли" режиссера Константина Феоктистова стал самым кассовым мультфильмом в России, достигнув кассовых сборов в размере 1 миллиарда рублей. Этот рекордный успех подтвержден данными Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), управляемой Фондом кино.