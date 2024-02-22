Ученые подтвердили, что физическая активность полезна при одиночестве

Исследование, проведенное специалистами из Центрального института психического здоровья (CIMH) совместно с учеными из нескольких университетов, подтвердило, что физическая активность может быть эффективным способом смягчить негативные последствия одиночества на эмоциональное благополучие.
Одиночество и социальная изоляция являются значимыми проблемами современного общества, особенно усугубленными в период пандемии COVID-19. Однако, даже при отсутствии активного социального контакта, регулярная физическая активность, включая ходьбу и другие виды спорта, может компенсировать эмоциональный дисбаланс.
Результаты исследования, опубликованные в Nature Mental Health, показали, что у одиноких людей обычно наблюдается более низкий уровень эмоционального благополучия, однако этот показатель повышается при занятиях физической активностью.
Дополнительно, даже при небольших уровнях активности и ограничениях, связанных с пандемией, физическая активность продолжает оказывать положительный эффект. Исследование также показало, что люди с повышенным риском депрессии и одиночества получают больше выгоды от физической активности, что подчеркивает ее важность в поддержании психического здоровья, особенно в условиях социальной изоляции, сообщает Ferra.Ru.
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