Ученые выяснили, что негативный опыт романтических отношений в прошлом может приводить к одиночеству

Ученые из университета Никосии (Кипр) выяснили, что негативный опыт романтических отношений в прошлом может быть причиной того, что люди предпочитают жить в одиночестве. В ходе исследования, в котором участвовали 377 женщин и 252 мужчины, было обнаружено, что те, кто переживал более сильное разочарование от прошлых отношений, с большей вероятностью выбирали одиночество.

Этот эффект был замечен как у мужчин, так и у женщин, указывая на универсальное влияние прошлых травм на решение остаться одиноким. Около 60% людей, не состоящих в браке, отметили, что выбрали одиночество из-за других жизненных приоритетов, в то время как 24% указали на прошлые разочарования в партнере как причину предпочтения одиночества, сообщает Газета.Ру.