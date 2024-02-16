Вчера президент Владимир Путин прибыл в Верхнюю Пышму Свердловской области, где посетил компанию "Уральские локомотивы". Помимо осмотра производства, глава государства провел совещание по строительству скоростной ж/д магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщает ТАСС.

Там президент заявил, что отечественная технологическая база должна использоваться для создания подвижного состава и инфраструктуры высокоскоростной магистрали этого, одного из важнейших и актуальных технологических проектов.

Многие организации страны, рабочие коллективы, НИИ и подрядчики будут задействованы в реализации данного проекта РЖД. Стройка пойдет по территории нескольких регионов, где проживает значительная часть населения страны. Президент обратил внимание на важность слаженной и согласованной работы в субъектах.

"Владимиру Путину продемонстрировали ключевые элементы вагонов новых российских скоростных поездов и готовую продукцию, в частности, головной вагон полностью отечественного скоростного поезда нового поколения "Финист" (аналог "Ласточки")", - сообщает сайт Кремля.

Завод "Уральские локомотивы" создаёт технику как для пассажирских, так и грузовых перевозок (грузовые электровозы постоянного тока "Гранит" и "Синара", новый грузовой магистральный локомотив "Малахит"). Один из проектов завода — беспилотный поезд.