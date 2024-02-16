Вчера президент Владимир Путин прибыл в Верхнюю Пышму Свердловской области, где посетил компанию "Уральские локомотивы". Помимо осмотра производства, глава государства провел совещание по строительству скоростной ж/д магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщает ТАСС.
Там президент заявил, что отечественная технологическая база должна использоваться для создания подвижного состава и инфраструктуры высокоскоростной магистрали этого, одного из важнейших и актуальных технологических проектов.
Многие организации страны, рабочие коллективы, НИИ и подрядчики будут задействованы в реализации данного проекта РЖД. Стройка пойдет по территории нескольких регионов, где проживает значительная часть населения страны. Президент обратил внимание на важность слаженной и согласованной работы в субъектах.
"Владимиру Путину продемонстрировали ключевые элементы вагонов новых российских скоростных поездов и готовую продукцию, в частности, головной вагон полностью отечественного скоростного поезда нового поколения "Финист" (аналог "Ласточки")", - сообщает сайт Кремля.
Завод "Уральские локомотивы" создаёт технику как для пассажирских, так и грузовых перевозок (грузовые электровозы постоянного тока "Гранит" и "Синара", новый грузовой магистральный локомотив "Малахит"). Один из проектов завода — беспилотный поезд.
Пентагон запустит много маленьких и дешевых спутников
США начали реализацию проекта по созданию многосотенной группировки низкоорбитальных спутников, на которые Пентагон потратит миллиарды долларов.
Эквадорская делегация приедет в Москву без бананов
Многоядная муха-горбатка, обнаруженная Россельхознадзором в бананах, появилась именно тогда, когда Эквадор отправил Украине российское оружие.
То вниз, то вверх: опять зафиксирован резкий скачок цен на продукты
На этот раз в центре внимания оказалась Камчатка.
Путин заверил, что программа "Молодая семья" будет работать и после 2025 года
Президент подчеркнул, что финансирование уже заложено в госбюджет.