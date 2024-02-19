Ученые: воздействие нашествий саранчи угрожает мировой продовольственной безопасности

Исследование, проведенное сингапурскими и китайскими учеными, предостерегает о том, что изменение климата создает благоприятные условия для увеличения частоты и масштабов нашествий саранчи, что представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства и продовольственной безопасности по всему миру.

По мнению экспертов, увеличение средней температуры и изменения в осадках создают идеальные условия для распространения насекомых, а также способствуют их адаптации к новым территориям, включая области, ранее не подверженные нашествиям саранчи. Синхронные нашествия в разных частях мира, такие как Индия и Марокко, становятся все более распространенными, увеличивая риск для мировой продовольственной безопасности.

Изучение также указывает на то, что пустынная саранча Schistocerca gregaria способна причинить значительный ущерб сельскому хозяйству, потребляя огромные объемы урожая. Синоптические условия играют ключевую роль в жизненном цикле саранчи, что делает их особенно уязвимыми к изменениям климата.

Недавние случаи нашествий саранчи в Южной России также привлекли внимание, свидетельствуя о том, что это явление становится более распространенным и в новых регионах. Ученые связывают увеличение нашествий с изменением климата, что подчеркивает актуальность и неотложность принятия мер по смягчению последствий климатических изменений для предотвращения катастрофических последствий для мирового сельского хозяйства и продовольственной безопасности, сообщает РИА Новости.