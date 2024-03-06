В Красном море перерезаны четыре кабеля связи между Европой, Азией, Африкой и несколькими арабскими странами, об этом сообщает компания HGC Global Communications Limited. Это кабели Seacom, TGN, AAE-1, EIG, четыре из 15-ти кабелей, проходящих по дну моря. По данным телекоммуникационной компании, инцидент влияет на 25% трафика.

HGC Global Communications Limited. приняла меры по смягчению последствий и разработала план для перенаправления пострадавшего трафика. Израильское издание Globes отмечало, что ущерб от повреждений кабелей не является критическим.

Член политбюро "Ансар Алла" отрицает, что системы коммуникаций между Европой и Азией были повреждены Йеменом. Хуситы утверждают, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства. Министерство связи хуситов заявляет о бережном отношении к подводным кабелям и предлагает средства для их ремонта или обслуживания.

Арабские и мусульманские страны предупреждают США о возможном распространении конфликта на весь регион из-за безусловной поддержки действий Израиля в секторе Газа.





