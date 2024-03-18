Хирург Колышев подчеркивает, что гепатит С представляет собой особую угрозу

По данным Всероссийского союза пациентов, количество новых случаев хронического гепатита С превышает количество пролеченных случаев, с 34 тысячами зарегистрированных случаев за два года и только 32 тысячами прошедших терапию. В России число заболевших этим вирусом составляет 4,9 миллиона, но только 620 тысяч из них находятся в медицинском реестре из-за бессимптомного протекания заболевания, что затрудняет его диагностику.

Колышев также отмечает, что гепатит С может переходить в хроническую форму как до, так и после острой стадии заболевания. Симптомы включают боль, лихорадку, желтуху и боль в правом подреберье, но около 80% инфицированных проходят острую стадию без серьезных симптомов, что может привести к развитию хронической формы спустя десятилетия.

Специалист также указывает, что вирус гепатита С передается только через кровь от человека к человеку, и что нестерильные медицинские инструменты в маникюрных и тату-салонах могут быть источником инфекции во время косметических процедур, сообщает МедЗдрав.Инфо.