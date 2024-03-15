Гастроэнтеролог Вялов предупреждает о вреде покупных соков для печени

Кандидат медицинских наук и специалист по гастроэнтерологии и гепатологии Сергей Вялов объясняет, что эти напитки, в целях улучшения вкуса и внешнего вида, подвергаются обработке, включая нагревание, концентрацию и добавление сахара, красителей и консервантов.
Употребление таких соков приводит к быстрому поступлению сахара в организм и его последующему обращению в жир, что негативно сказывается на печени. Вялов рекомендует предпочитать свежеприготовленные соки, содержащие клетчатку, которая помогает замедлить всасывание сахара и улучшить общее состояние печени, сообщает Вечерняя Москва.
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