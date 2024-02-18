Ученые сообщают об открытии потенциального способа лечения хронического заболевания печени

Исследователи сообщают об открытии потенциального способа лечения первичного склерозирующего холангита (ПСХ), хронического заболевания печени, которое часто требует трансплантации органа. Исследование, опубликованное в журнале Gastroenterology, показывает, что блокирование взаимодействия между иммунными клетками и клетками желчных протоков может предотвратить тяжелое повреждение печени, вызванное ПСХ.

Ученые обнаружили генетическую мутацию, связанную с развитием ПСХ, и смогли изучить механизмы развития заболевания, используя генетически модифицированных мышей. Исследование показало, что воспаление запускается после специфического взаимодействия клеток иммунитета и клеток желчных протоков.

Ученые считают, что блокирование этого взаимодействия может прекратить развитие ПСХ и предотвратить повреждение печени, что может привести к разработке нового лекарства для лечения этого заболевания, сообщает Газета.Ру.