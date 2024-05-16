Новую методику обмана преимущественно пожилых россиян начали активно использовать мошенники. Они обещают сделать перерасчет в сторону увеличения пенсионных выплат. Для этого надо отправить аферистам короткий код из СМС-сообщения, рассказывает депутат Антон Немкин.

Технология кибер-преступлений такова: пенсионерам звонят и представляются специалистами Социального фонда РФ (бывший Пенсионный фонд) и сообщают, что у человека выявлен "неучтенный" при исчислении пенсионного обеспечения стаж. Необходимо оперативно сделать перерасчет, и выплаты увеличатся уже в следующем месяце.

При этом, злоумышленники делают акцент на том, что, для избежания волокиты всё оформить можно прямо сейчас, в режиме он-лайн. Для идентификации пенсионера надо лишь назвать код, который мошенники отправляют на телефон абонента по СМС.

А далее технология позволяет получить доступ к персональным данным потенциальной жертвы, в случае, если к телефону привязаны банковские ресурсы, то и к расчетным счетам и банковским приложениям. Специалисты призывают граждан быть бдительными и не сообщать личные данные по телефону.

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