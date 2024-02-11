Эксперты выделяют три привычки, которые могут нанести вред печени

Даже без употребления алкоголя, три обычные привычки могут причинить вред печени, основному органу, контролирующему гормональный баланс и метаболизм. Первая из них — избыточное потребление фруктов, богатых фруктозой, что увеличивает риск жировой болезни печени.
Вторая привычка — приём лекарств, который может вызвать усталость, потерю аппетита и проблемы с животом.
Наконец, малоподвижный образ жизни и избыточный вес также могут повредить печень, накапливая лишний жир и вызывая воспаление.
Занятия спортом могут помочь предотвратить жировую болезнь печени, сообщает Чемпионат.
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