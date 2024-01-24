Гастроэнтеролог Феклистова опровергла распространенный миф о возможности "почистить печень" с использованием диеты

По мнению специалиста, идея о чистке печени с помощью яблок, сельдерея, лимонов или других продуктов является ошибочной. Печень представляет собой химическую лабораторию, обладающую сложными биохимическими процессами, в том числе процессом детоксикации, который не поддается внешнему воздействию.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что предпринимание попыток "чистки" печени с использованием различных продуктов, таких как урбеч, хлопья с расторопшей, лимон и масла, не только бесполезно, но также может причинить вред здоровью печени. Она отметила, что подобные методы могут повлечь за собой нежелательные последствия, особенно при неконтролируемом приеме биологически активных добавок (БАДов), включая те, которые имеют растительное происхождение и могут обладать токсическим воздействием.

Феклистова подчеркнула, что голодание или регулярные "разгрузочные" дни могут стать фактором риска для развития желчнокаменной болезни. Вместо попыток "очистки" печени, гастроэнтеролог рекомендует придерживаться здорового образа жизни, включая соблюдение режима питания, контроль веса, физическую активность и отказ от вредных привычек. Она заключила, что для поддержания здоровья печени важно следовать советам врача и избегать непроверенных методов, сообщает News.Ru.