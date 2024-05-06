Российские военные применили мощный боеприпас ФАБ-1500 против позиций Вооруженных сил Украины под Купянском, сообщает информационное агентство "Страна.ua".
Военный эксперт и кандидата военных наук Виктор Литвиненко в беседе с NewsInfo.Ru заявил, что ФАБ-1500, как и более распространенная ФАБ-500, является высокоточным боеприпасом. Однако ФАБ-1500 обладает значительно большей мощностью и может сканировать цели на расстоянии от 30 до 60 км.
"Наши ребята-летчики бросают эту бомбу. Не летят на территорию Украины, а находятся в 60 км от объекта цели", — сказал эксперт.
Литвиненко подчеркнул, что ФАБ-1500 весит 1500 кг и обладает невероятной мощностью. Для сравнения, минометный снаряд 240-миллиметрового "Тюльпана", используемый в начале специальной военной операции, весит 132 кг и создает воронку до 3 метров глубиной и до 4 метров в диаметре.
ФАБ-1500, попадая по опорному пункту или населенному пункту, уничтожает все на своем пути, включая технику и личный состав.
"Она не является каким- либо видом сверхмощного оружия, связанного с чем-то запрещенным. Это самая обычная бомба, единственное, что она по мощности очень сильная", — говорит Литвиненко.
Когда речь заходит об "эффекте землетрясения", это скорее образное выражение, популярное среди журналистов и литераторов.
Виктор Литвиненко поясняет, что "идет сотрясение земли. Но землетрясения никакого нет, бесспорно".
Эксперт отметил, что ФАБ-1500 способна уничтожить не только взводный, но и ротный опорный пункт. Эта бомба обладает также мощным психологическим эффектом, заставляя врага покидать позиции.
Применение таких бомб весьма редкое, но раз их начали использовать, значит, они появились в достаточном количестве.
"Раз они применяют, значит, они появились. Это весьма эффектно, это очень здорово. Пехоте поможет, естественно", — заключил эксперт.
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