Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что санкции, введенные ЕС против России, не обладают положенной эффективностью. Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.
- Приходится признать, что все эти пакеты санкций оказывали очень ограниченное, неэффективное воздействие на российскую экономику, - цитируют политика журналисты.
В качестве аргументов Науседа приводит реальные показатели макроэкономики России. В качестве решения проблемы он предлагает усилить контроль над возможными лазейками, которые позволяют обходить санкции и делают их бесполезными.
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