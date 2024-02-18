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Президент Литвы: Санкции против России неэффективны
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 3:03

Президент Литвы: Санкции против России неэффективны

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что санкции, введенные ЕС против России, не обладают положенной эффективностью. Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.

- Приходится признать, что все эти пакеты санкций оказывали очень ограниченное, неэффективное воздействие на российскую экономику, - цитируют политика журналисты.

В качестве аргументов Науседа приводит реальные показатели макроэкономики России. В качестве решения проблемы он предлагает усилить контроль над возможными лазейками, которые позволяют обходить санкции и делают их бесполезными.

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