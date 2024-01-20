Литва рассматривает возможность увеличения расходов на оборону до 3% от ВВП

Литва может увеличить расходы на оборону до 3% от валового внутреннего продукта (ВВП) в связи с напряженной геополитической обстановкой, заявила председатель Партии свободы и министр экономики и инноваций страны Аушрине Армонайте.
Она отметила, что важно подробно и прозрачно объявить, на что будут направлены эти средства, чтобы люди и бизнес понимали, за что они увеличивают свой финансовый вклад.
Власти Литвы обновляют меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности, в котором планируют включить положение о необходимости выделения не менее 3% ВВП на оборону.
Германию начали покидать беженцы, которым выдали банковские карты вместо наличных
Новая инициатива в Германии, предполагающая выдачу банковских карт вместо наличных денег беженцам, вызывает недовольство у части мигрантов.
Выживаемость при раке поджелудочной железы в США выросла в два раза
Рак поджелудочной железы остается одним из трудно выявляемых и смертельных видов онкологических заболеваний. Однако, согласно данным Healthday, пятилетняя выживаемость при этом раке в США выросла более чем в два раза, достигнув 13%.
Биолог Обласова выдвигает предположение о причинах низкой вакцинации детей в России
В России наблюдается значительный рост заболеваемости корью и коклюшем, а также увеличение случаев гриппа и COVID-19. Антонина Обласова отмечает, что чаще всего виноватыми указывают на тех, кто отказывается от прививок для себя и своих детей.
В Москве началось тестирование инновационной модели светофоров с контурной подсветкой
Заммэр Максим Ликсутов отметил, что устройство заметно издалека в любую погоду и время суток, что поможет водителям заранее видеть сигнал и избегать ошибок. Тестирование проводится на пересечении Краснопресненской набережной и улицы 1905 года.