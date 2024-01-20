Литва рассматривает возможность увеличения расходов на оборону до 3% от ВВП

Литва может увеличить расходы на оборону до 3% от валового внутреннего продукта (ВВП) в связи с напряженной геополитической обстановкой, заявила председатель Партии свободы и министр экономики и инноваций страны Аушрине Армонайте.

Она отметила, что важно подробно и прозрачно объявить, на что будут направлены эти средства, чтобы люди и бизнес понимали, за что они увеличивают свой финансовый вклад.

Власти Литвы обновляют меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности, в котором планируют включить положение о необходимости выделения не менее 3% ВВП на оборону.