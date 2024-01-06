Ученые из Ростова-на-Дону обнаружили признаки наличия лития в отложениях высохшего Аральского моря

Исследования геологов Южного научного центра подтвердили возможность наличия лития в осадках солей этого моря, ранее одного из крупнейших водоемов на планете, который теперь почти полностью высох. Геолог Сергей Парада отмечает, что литий, востребованный в атомной энергетике, авиации, медицине и электронике, является ключевым компонентом для батарей, в том числе для электромобилей.

Соляные озера в Южной Америке долгое время были основным источником добычи лития, но прогноз ученых ЮНЦ о возможных залежах в Аральском море открывает новые перспективы. В случае подтверждения этого прогноза, литий можно будет добывать из испарительных бассейнов моря.

Литий, входящий в число самых дорогих металлов в мире, становится объектом повышенного интереса из-за растущего спроса на него, особенно в связи с развитием электроники и перезаряжаемых батарей. Эксперты даже называют литий самым дорогим ресурсом, превосходящим цену золота, платины, алмазов и рубинов. В 2020 году литий был признан ключевым элементом предстоящей промышленной революции, сообщает Don24.Ru.