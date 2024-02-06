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Заседание Совбеза ООН запросила Россия по Лисичанску
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 5:28

Заседание Совбеза ООН запросила Россия по Лисичанску

В Совете безопасности пройдёт вечером 6 февраля срочное заседание, сообщил Заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский.

Ракетный удар был сделан Украиной 3-го февраля по зданию пекарни в городе Лисичанск, ЛНР, где также находился ресторан. Взрыв привел к гибели 28-и человек, среди которых был и один ребенок. Удары по мирным целям, в том числе по машинам скорой помощи, стали уже страшной нормой для ВСУ.

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