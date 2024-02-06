В Совете безопасности пройдёт вечером 6 февраля срочное заседание, сообщил Заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский.

Ракетный удар был сделан Украиной 3-го февраля по зданию пекарни в городе Лисичанск, ЛНР, где также находился ресторан. Взрыв привел к гибели 28-и человек, среди которых был и один ребенок. Удары по мирным целям, в том числе по машинам скорой помощи, стали уже страшной нормой для ВСУ.