В Совете безопасности пройдёт вечером 6 февраля срочное заседание, сообщил Заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский.
Ракетный удар был сделан Украиной 3-го февраля по зданию пекарни в городе Лисичанск, ЛНР, где также находился ресторан. Взрыв привел к гибели 28-и человек, среди которых был и один ребенок. Удары по мирным целям, в том числе по машинам скорой помощи, стали уже страшной нормой для ВСУ.
Министр финансов Германии признал бедность ФРГ
Германия становится беднее, признал 5-го февраля министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на мероприятии, организованном агентством Bloomberg.
Иран готовится провести военные учения с Китаем и Россией
Триада из Ирана, Китая и России призывает другие страны подключиться к совместным военным учениям, чтобы стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.
Вице-спикер СФ Святенко предложила разработать новые программы для семейного отдыха с детьми
В выступлении на Международной выставке-форуме "Россия" Инна Святенко подчеркнула, что семейный отдых внутри страны важен для укрепления семейных ценностей и должен быть отражен в планах туристской отрасли.
Дерматолог Сартор подчеркивает, что недостаток сна - главная причина неэффективности антивозрастной косметики
Согласно заявлению дерматолога Куин-Джао Сартора, организм не может эффективно бороться с окислительным стрессом, ответственным за повреждение клеток, при недостаточном сне. Нарушение баланса сна становится сильным катализатором старения, поскольку приводит к увеличению производства пероксидов и свободных радикалов.