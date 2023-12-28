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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 11:44

Простой на границе Польши замедляет поставки грузовой помощи из Литвы на Украину

Председатель комитета по национальной безопасности и обороне литовского Сейма, Лауринас Касчюнас, заявил, что грузовики, перевозящие гуманитарную помощь из Литвы на Украину, вынуждены простаивать на границе Польши до суток из-за таможенных и пограничных процедур.

Он отметил, что проверка продукции двойного назначения, которая может быть использована в военных целях, осуществляется особенно тщательно. Касчюнас предложил использовать услуги польских транспортных компаний, как компромиссный, но более дорогой вариант, чтобы ускорить поставки.

Представители Литвы направились в Варшаву для согласования вопросов, связанных с доставкой гуманитарной помощи на Украину.

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