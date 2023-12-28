Простой на границе Польши замедляет поставки грузовой помощи из Литвы на Украину

Председатель комитета по национальной безопасности и обороне литовского Сейма, Лауринас Касчюнас, заявил, что грузовики, перевозящие гуманитарную помощь из Литвы на Украину, вынуждены простаивать на границе Польши до суток из-за таможенных и пограничных процедур.
Он отметил, что проверка продукции двойного назначения, которая может быть использована в военных целях, осуществляется особенно тщательно. Касчюнас предложил использовать услуги польских транспортных компаний, как компромиссный, но более дорогой вариант, чтобы ускорить поставки.
Представители Литвы направились в Варшаву для согласования вопросов, связанных с доставкой гуманитарной помощи на Украину.
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