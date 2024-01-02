В результате исследования, опубликованного в журнале "Physical Review", ученые выявили существенные различия между ядерной и кварковой жидкостями. Исследование сосредоточено на двух видах квантовых жидкостей: нуклонной (состоящей из протонов и нейтронов) и кварковой (состоящей из кварков и глюонов).
Оба вида жидкости обладают сверхтекучими свойствами, но кварковая жидкость отличается наличием цветомагнитного поля, чего не наблюдается в нуклонных жидкостях. Это подтверждает предположения о существовании кварковой материи в нейтронных звездах. Открытие играет важную роль в понимании физики высоких плотностей и свойств квантовых систем, сообщает NVL.
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