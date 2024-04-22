Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 93,4409
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 99,5797
Ученые РФ рассказали, как и на кого охотились древние львы Западной Сибири
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:54

Ученые РФ рассказали, как и на кого охотились древние львы Западной Сибири

Ученые из Томского государственного университета и других институтов исследовали остатки ископаемых копытных на Западно-Сибирской равнине, обнаружив повреждения на задних конечностях.

Исследователи пришли к выводу, что эти повреждения вызваны охотой пещерных львов, а не травмами от препятствий, вирусных инфекций или действий палеолитического человека. Ландшафты равнины были открытыми, что делало подкрадывание к добыче сложным, поэтому преследование было частым методом охоты.

Древние львы были адаптированы к этим условиям, были более скоростными, чем современные африканские львы, и охотились на крупных копытных, таких как бизоны и олени, целясь в нижние части ног своей добычи, сообщает Газета.Ру.

Мир

Аэропорт в Индонезии возобновил работу после временного закрытия из-за извержения вулкана

Аэропорт в Индонезии возобновил работу после временного закрытия из-за извержения вулкана

Международный аэропорт города Манадо в Индонезии возобновил свою работу после временного закрытия из-за извержения вулкана Руанг.

Читать полностью
От Google в Японии потребовали изменить правила распространения рекламы

От Google в Японии потребовали изменить правила распространения рекламы

Комиссия по справедливой торговле Японии потребовала от Google изменить правила распространения цифровой рекламы, считая их нарушающими правила конкуренции.

Читать полностью

Общество

Восприимчивость к чужому мнению повышает риски самоповреждений у девочек-подростков с РПП

Восприимчивость к чужому мнению повышает риски самоповреждений у девочек-подростков с РПП

Российские исследователи, впервые в своей работе, обнаружили, что чрезмерная восприимчивость к чужому мнению у девочек-подростков с расстройствами пищевого поведения (РПП) может повышать риски самоповреждений.

Читать полностью
Внедрение технологий на базе ИИ принесло значительную прибыль X5 Group

Внедрение технологий на базе ИИ принесло значительную прибыль X5 Group

Внедрение технологий на основе искусственного интеллекта (ИИ) в X5 Group, ведущую российскую розничную компанию, привело к значительному увеличению выручки и снижению расходов.

Читать полностью

Новости