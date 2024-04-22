Ученые из Томского государственного университета и других институтов исследовали остатки ископаемых копытных на Западно-Сибирской равнине, обнаружив повреждения на задних конечностях.
Исследователи пришли к выводу, что эти повреждения вызваны охотой пещерных львов, а не травмами от препятствий, вирусных инфекций или действий палеолитического человека. Ландшафты равнины были открытыми, что делало подкрадывание к добыче сложным, поэтому преследование было частым методом охоты.
Древние львы были адаптированы к этим условиям, были более скоростными, чем современные африканские львы, и охотились на крупных копытных, таких как бизоны и олени, целясь в нижние части ног своей добычи, сообщает Газета.Ру.
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