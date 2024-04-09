Южноафриканское правительство официально объявило о закрытии ферм по выращиванию львов, что сигнализирует об окончании законной торговли африканскими львами как на внутреннем, так и на международном рынках.
Это решение также означает прекращение "консервной" охоты на трофеи.
Хотя эксперты приветствуют это шаг как значимый к концу спорной отрасли, остаются опасения из-за отсутствия ясных сроков для его реализации. Предложение правительства разрешить поэтапное прекращение "консервной" охоты без установленных сроков вызывает тревогу среди исследователей дикой природы.
Несмотря на признание рисков, связанных с выпуском в дикие условия диких львов, выведенных в неволе, план правительства лишен срочности в решении проблемы благополучия львов и потенциала незаконной деятельности во время переходного периода.
Министерский отчет излагает различные варианты закрытия, включая положения о заботе о существующих львах и утилизации их останков. Однако отсутствие четких сроков создает проблемы в обеспечении гуманного обращения со львами в неволе и предотвращении незаконной торговли.
Этот шаг в Южной Африке является важным кейсом для других стран, сталкивающихся с аналогичными отраслями, вовлекающими диких животных.
Малоизвестные туристические направления: что просмотреть в Эль-Кефе
Эль-Кеф, расположенный на южном склоне горы Дир в Тунисе, продемонстрирует вам века культурного слияния, которые определяют его уникальную идентичность.
С начала СВО страны ЕС потратили €10 млрд на компенсацию ущерба от украинского импорта
Страны ЕС потратили €10 млрд на компенсации фермерам с начала конфликта на Украине за ущерб от украинского аграрного импорта - Еврокомиссия.
Ученые обнаружили связь между изменениями в мозге в среднем возрасте и деменцией
Мозг в среднем возрасте подвергается значительным изменениям, которые могут повлиять на будущее когнитивное здоровье, особенно в контексте деменции.
Ученые обнаружили связь между микропластиком в артериальных бляшках и риском инсульта
В ходе недавнего исследования ученые обнаружили тревожную связь между присутствием микропластиков и нанопластиков в артериальных бляшках и повышенным риском сердечного приступа, инсульта и смертности.