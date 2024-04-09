Южноафриканское правительство официально объявило о закрытии ферм по выращиванию львов, что сигнализирует об окончании законной торговли африканскими львами как на внутреннем, так и на международном рынках.

Это решение также означает прекращение "консервной" охоты на трофеи.

Хотя эксперты приветствуют это шаг как значимый к концу спорной отрасли, остаются опасения из-за отсутствия ясных сроков для его реализации. Предложение правительства разрешить поэтапное прекращение "консервной" охоты без установленных сроков вызывает тревогу среди исследователей дикой природы.

Несмотря на признание рисков, связанных с выпуском в дикие условия диких львов, выведенных в неволе, план правительства лишен срочности в решении проблемы благополучия львов и потенциала незаконной деятельности во время переходного периода.

Министерский отчет излагает различные варианты закрытия, включая положения о заботе о существующих львах и утилизации их останков. Однако отсутствие четких сроков создает проблемы в обеспечении гуманного обращения со львами в неволе и предотвращении незаконной торговли.

Этот шаг в Южной Африке является важным кейсом для других стран, сталкивающихся с аналогичными отраслями, вовлекающими диких животных.