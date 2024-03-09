Ученые из Университета Западного Онтарио выяснили, какие звуки наиболее пугают диких животных в Африке

Ученые обнаружили, что даже самые крупные и опасные хищники, такие как львы и слоны, испытывают страх от голоса человека. 95% животных в саванне проявляют стремление покинуть свои места обитания и уйти в бегство при приближении разговоров людей.
Этот страх распространен среди различных видов животных, включая носорогов, жирафов, леопардов, гиен, зебр и бородавочников. Исследователи отмечают, что проблема конфликта между людьми и дикой фауной будет усиливаться, поскольку человеческое вмешательство в природные территории продолжает увеличиваться, сообщает Газета.Ру.
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