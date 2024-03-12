Российские операторы начали подготовку к внедрению гибридных сотово-спутниковых сетей, что позволит пользователям совершать звонки и подключаться к интернету со своих смартфонов через спутники даже в местах, где нет наземных станций сотовой связи.

Такое предложение внесла компания МТС, и оно было поддержано Госкомиссией по радиочастотам. Гибридная система будет работать на технологии 5G, а выделенные радиочастоты будут использоваться для передачи данных с Земли на спутники и возвращения сигнала из космоса. В Tele2 и "Мегафоне" подтвердили интерес к этой технологии, считая ее перспективной для расширения зоны обслуживания.

В России рынок телекоммуникационных услуг по итогам 2023 года впервые превысил 2 трлн руб. Это обусловлено повышением тарифов и расширением спектра сервисов, пишет "Деловой Петербург".