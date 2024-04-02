Российские ученые провели исследования, которые проливают свет на загадку шаровых молний

Ученые пришли к выводу, что шаровая молния — это раскаленный и заряженный пар, заключенный внутри псевдотвердой оболочки. Механизм образования этого явления связан с ударом молнии в землю, образующим каверну, в которой образуется шаровая молния.
Исследователи также объяснили яркое свечение шаровых молний при высоких температурах и возможность их левитации за счет электрического заряда. Оболочка шаровой молнии обычно состоит из оксидов, таких как SiO2, и способна выдерживать значительные перепады давления.
Эти открытия расширяют наше понимание феномена шаровых молний и предоставляют новые горизонты для исследований данного явления, сообщает SM.News.
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