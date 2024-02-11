Немецкие ученые установили, что влажная голова может действовать как защита от поражения молнией

Исследование включало создание модели человеческой головы с различными степенями влажности, чтобы изучить эффект на проводимость электричества. Результаты показали, что влажность способствует увеличению проводимости и замедляет ток, что в свою очередь предотвращает деформацию и повреждение мозга.
Хотя влажный скальп не обеспечивает полной защиты от молнии, это открытие может быть полезным для людей, находящихся на открытом воздухе во время грозы или других атмосферных явлений, так как оно может снизить вероятность серьезных травм, сообщает NVL.
Ученые из Торонтского университета: отказ от курения благоприятно влияет на здоровье в любом возрасте
Оптимальным периодом для прекращения курения считается возраст до 40 лет, что позволяет достичь схожей продолжительности жизни с некурящими людьми. Организм начинает восстанавливаться почти полностью через 10 лет после прекращения курения.
Археологи обнаружили следы прибытия людей в Южную Америку 25-27 тысяч лет назад
Археологические исследования, проведенные в скальном убежище Санта-Элина в Бразилии, выявили новые данные о заселении Южной Америки. Открытия, опубликованные в Proceedings of the Royal Society B, указывают на пребывание людей на этой территории около 25-27 тысяч лет назад.
Ученые сообщают: стероиды вызывают нарушение сна у 66% пользователей
Исследование, проведенное исследователями из Oslo University Hospital и опубликованное в BMC Psychiatry, обнаружило, что употребление анаболически-андрогенных стероидов (ААС) связано с нарушениями сна у 66% пользователей.
В 2023 году портал "Госуслуги" столкнулся с более чем 600 миллионами DDoS-атак
Игорь Ляпунов, вице-президент "Ростелекома", раскрыл эту информацию на Дне госуслуг, проводимом в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Атаки имели общую пропускную способность более 1 терабайта в секунду.