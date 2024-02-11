Немецкие ученые установили, что влажная голова может действовать как защита от поражения молнией

Исследование включало создание модели человеческой головы с различными степенями влажности, чтобы изучить эффект на проводимость электричества. Результаты показали, что влажность способствует увеличению проводимости и замедляет ток, что в свою очередь предотвращает деформацию и повреждение мозга.

Хотя влажный скальп не обеспечивает полной защиты от молнии, это открытие может быть полезным для людей, находящихся на открытом воздухе во время грозы или других атмосферных явлений, так как оно может снизить вероятность серьезных травм, сообщает NVL.