Ученые не обнаружили негативное влияние синего света на организм

Недавние исследования, включавшие 16 добровольцев, не обнаружили негативного воздействия синего света от гаджетов на здоровье людей, активно использующих телефоны и ноутбуки. Проведенные эксперименты сравнивали воздействие синего и желтого излучений на показатели сна участников, которые остались в пределах нормы, без выявленных побочных эффектов.

Выводы исследования указывают на второстепенную роль цвета света, подчеркивая важность общего освещения в помещении. В то время как синий свет от гаджетов считается безвредным, ученые предупреждают о возможных негативных эффектах при длительном использовании электронных устройств, призывая к дополнительным исследованиям для подтверждения этого вывода. Ранее существовавшая гипотеза о потенциальных проблемах со здоровьем, связанных с излучением смартфонов и ноутбуков, частично опровергается данной научной работой, но требует более обширных исследований для окончательных утверждений, сообщает МедиаПоток.