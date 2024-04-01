Ученые выяснили, что гравитационные волны могли сделать жизнь человека возможной

Исследования, проведенные группой ученых под руководством Джона Р. Эллиса из Королевского колледжа Лондона, указывают на возможную зависимость существования человечества от гравитационных волн. Основываясь на исследованиях, опубликованных на сервере препринтов arXiv, выяснилось, что гравитационные волны, вызывающие столкновения нейтронных звезд, могут иметь прямое влияние на формирование ключевых элементов для биологической жизни.

Астрофизические события, такие как столкновения нейтронных звезд, порождают специфические ядерные процессы, в результате которых образуются элементы, необходимые для жизни, такие как йод и бром. Эти элементы, в свою очередь, играют ключевую роль в биологических процессах, таких как функционирование щитовидной железы и развитие тканей.

Кроме того, исследование отмечает, что гравитационные волны также играют роль в процессе образования тяжелых элементов, происходящем в результате р-процесса. Эти элементы, включая йод и другие важные тяжелые элементы, создаются во время астрофизических событий, таких как слияния нейтронных звезд.

Таким образом, исследование подчеркивает важность гравитационных волн и астрофизических событий, таких как столкновения нейтронных звезд, в формировании элементов, необходимых для поддержания жизни на Земле. Эти результаты поддерживают гипотезу о том, что существование человечества может быть прямо связано с астрофизическими процессами, порождаемыми гравитационными волнами, сообщает Planet Today.